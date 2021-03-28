Розсекречені жорстокі експерименти ЦРУ над собаками

В Америці десятиліттями намагалися приховувати факт проведення експериментів щодо «зміни поведінки»

Документи про страшні експерименти над собаками, які проводило ЦРУ в 1960-х роках, були розсекречені ще у 2018 році, а нещодавно з'явилися зображення піддослідних тварин з вмонтованими електродами.

Архівні світлини розміщені на сайті Dailymail.

На фото видно, що на спинах собак прикріплені приймачі-стимулятори, а на голові знаходиться шолом, під яким пристрій, введений хірургічним шляхом в череп.

У розсекречених документах говориться про три піддослідні собаки. Через стимулятор подавалися розряди струму до 90 вольт. У звітах є інформація про те, що після 2000 таких стимуляцій, одна з собак померла.

Експерименти проводилися з метою контролю над поведінкою собак через стимуляцію. За допомогою розрядів струму вчені впливали на центр винагороди або задоволення в мозку, імітуючи стан, коли тварина отримує ласощі або похвалу. Достовірно невідомо, чи використовувалися ці тварини в військових місіях.

Документи підтверджують, що конкретної метою дослідницької програми було вивчення доцільності контролю за поведінкою собаки у відкритому полі за допомогою дистанційно стимулюючої електричної стимуляції мозку.

ЦРУ спочатку експериментували на щурах і мавпах, а згодом на собаках — зокрема Бігль .У документах також йдеться про те, що подібні досліди ставилися і над ув'язненими людьми, для оцінки потенційного використання ЛСД.

В Америці десятиліттями намагалися приховувати факт проведення експериментів по «зміни поведінки». І оприлюднили секретні документи після того, як в країні вийшов закон про свободу інформації.

Додамо, що на Одещині фермера притягнуть до відповідальності за те, що тримав корів на морозі. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він має сплатити штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відбути адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. А також чоловік повинен у «найкоротший термін» виправити ситуацію.