Корову скоро можна буде побачити лише в зоопарку. Чисельність поголів'я в Україні різко падає

В Україні налічується 1,67 млн голів корів, а на початку 90-х років їх було понад 8 млн

Станом на 1 березня в Україні налічується 1,67 млн голів корів, що на 5,5% менше відповідного періоду минулого року. Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації виробників молока.

В сільськогосподарських підприємствах сконцентровано 424,5 тис. голів корів, що на 1,9% менше за аналогічний період 2020 року.

Наростили чисельність поголів’я за відповідний період господарства таких областей:

Івано-Франківської — на 11,9%, 4,7 тис. голів;

Тернопільської — на 5.5%, 13,4 тис. голів;

Вінницької — на 4,4%, 31 тис. голів.

Господарства населення за аналізований період скоротили утримання молочного поголів’я на 6,7% – до 1,25 млн голів.

Жодна з областей не показали приріст чисельності корів. Найбільше ж збували худобу на Херсонщині (-18%, 37,4 тис. голів), Запоріжжі (-13,9%, 32,1 тис. голів) та Київщині (-12%, 21,2 тис. голів).

Рааніше Главком повідомляв, що станом на 1 лютого в Україні поголів’я великої рогатої худоби становило 2,93 млн голів. Це на 5,8% менше, ніж у відповідний період минулого року.

Між іншим, загальна кількість молочного поголів'я станом на 1990 рік в Україні складала 8,5 млн корів. Україна тоді отримувала 24 млн тонн молока на рік, із них 5,5 млн – молоко від корів, які утримувало населення.

До слова, на Одещині фермера притягнуть до відповідальності за те, що тримав корів на морозі. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він має сплатити штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відбути адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. А також чоловік повинен у «найкоротший термін» виправити ситуацію.

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