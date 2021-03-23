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    Пташина любов: зоопарк Вінниччини показав залицяння журавлів (відео)

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    Холодний березневий день не заважає романтичним настроям - Пташина любов: зоопарк Вінниччини показав залицяння журавлів (відео)
    Холодний березневий день не заважає романтичним настроям
    фото: Скріншот

    Зоологи розповідають, що ці птахи зберігають вірність своїй «половинці» на все життя

    У Подільському зоопарку, що на Вінниччині показали залицяння птахів

    Холодний березневий день не заважає романтичним настроям, передає Depo.Вінниця.

    «Попри сніжний, холодний березневий день, даурські журавлі у Подільському зоопарку влаштували сьогодні справжній шлюбний танець. Чути їх гучні весняні трелі здалеку», – йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці зоопарку.

    Зоологи розповідають, що ці птахи зберігають вірність своїй «половинці» на все життя.

    Весна позначається на поведінці й інших мешканців зоопарку. «Розправив своє різнобарвне «велетенське віяло перед дамами і білий павич. А індик ані на секунду не відходить від своєї самки. Залицяльник надувається немов м’яч, кружляє навколо індички і видає глухі різкі звуки, намагаючись привернути увагу самки», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, екологи повідомляють про «сезон тиші» у лісах Вінниччини через початок періоду розмноження тварин. Він триватиме з 1 квітня по 15 червня. Відтак, забороняється будь-яка діяльність, яка є джерелом шуму: стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

    Також у лісах не можна буде розводити багаття, рвати квіти, чіпати нори тварин тощо. Порушників штрафуватимуть від 510 до 850 гривень, посадових осіб від 850 до 1190 гривень.

    Теги: зоопарк тварини Вінниччина птахи
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