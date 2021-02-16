Компанія Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію Covid-вакцини в ЄС

Профільний комітет ЄС може надати висновок щодо вакцини до середини березня

Оцінка вакцини відбудеться за прискореним графіком

Компанія Johnson&Johnson подала заявку на дозвіл для застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському Союзі.

Про це повідомляє пресслужба Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

«EMA отримала заявку на умовний дозвіл на продаж (CMA) для вакцини від Covid-19, розроблену Janssen-Cilag International NV. Комітет з лікарських засобів для людини оцінить вакцину, відому як Covid-19 Vaccine Janssen, за прискореним графіком», – йдеться в повідомленні.

Комітет може надати висновок щодо вакцини до середини березня за умови, що дані компанії щодо ефективності, безпеки та якості препарату є достатньо вичерпними і надійними.

Зараз EMA оцінює додаткові дані щодо ефективності і безпечності вакцини, а також її якості.

Зазначимо, що це четверта заявка на Covid-вакцини з початку пандемії. Раніше дозвіл на використання в Євросоюзі отримали вакцини від компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу.