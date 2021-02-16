  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Компанія Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію Covid-вакцини в ЄС

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Профільний комітет ЄС може надати висновок щодо вакцини до середини березня - Компанія Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію Covid-вакцини в ЄС
    Профільний комітет ЄС може надати висновок щодо вакцини до середини березня

    Оцінка вакцини відбудеться за прискореним графіком

    Компанія Johnson&Johnson подала заявку на дозвіл для застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському Союзі.

    Про це повідомляє пресслужба Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

    «EMA отримала заявку на умовний дозвіл на продаж (CMA) для вакцини від Covid-19, розроблену Janssen-Cilag International NV. Комітет з лікарських засобів для людини оцінить вакцину, відому як Covid-19 Vaccine Janssen, за прискореним графіком», – йдеться в повідомленні.

    Комітет може надати висновок щодо вакцини до середини березня за умови, що дані компанії щодо ефективності, безпеки та якості препарату є достатньо вичерпними і надійними.

    Зараз EMA оцінює додаткові дані щодо ефективності і безпечності вакцини, а також її якості.

    Зазначимо, що це четверта заявка на Covid-вакцини з початку пандемії. Раніше дозвіл на використання в Євросоюзі отримали вакцини від компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

    Як повідомлялося, у грудні 2020 року американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу.

    Читайте також статті «Главкома»:
    Теги: ЄС здоров'я медицина щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies