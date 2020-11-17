Венедіктова змінила держдачу на будинок у престижному передмісті Києва (відео)

Маєток, куди переїхала Венедіктова, розташований на 150 квадратних метрів з кількома спальнями, дизайнерською галявиною, альтанкою та навісом для авто у дворі

Вілла в Лісниках, де тепер поселилась генпрокурорка, пропонувалася в оренду за 70 тис грн на місяць

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова з родиною переїхала в приватний будинок під Києвом. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти помітили службовий кортеж Венедіктової та авто її чоловіка Дениса Колесника у дворі двоповерхового маєтку в Лісниках, який раніше пропонувався в оренду за 70 тисяч гривень на місяць

Зазначається, що маєток, куди переїхала Венедіктова, розташований на 150 квадратних метрів з кількома спальнями, дизайнерською галявиною, альтанкою та навісом для авто у дворі.

На одному з сайтів з продажу та оренди нерухомості досі є оголошення, де цей же будинок пропонують в оренду за 2 500 доларів на місяць. Наразі це близько 70 тис грн.

Венедіктова з чоловіком переїхали в Лісники після скандальної історії з орендою держдачі на території комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” Державного управління справами. Наші колеги з програми «Схеми» встановили, що державну резиденцію Венедіктова орендувала втричі дешевше від її повної вартості. Більше того, задля переїзду туди генпрокурорки у червні 2020 року Кабмін видав постанову, яка дозволила їй поселитися в цьому маєтку. Тоді як раніше жити тут могли тільки президент, спікер Верховної Ради та глава уряду.

Нагадаємо, в той же час, як родина генпрокурорки переїжджала з держдачі в приватний будинок, чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з МВС, а потім поновився і отримав за це приблизно 750 тис.грн.

Як з’ясували журналісти Bihus.Info, за 5 днів після офіційного звільнення чоловік генпрокурорки подався на конкурс від Кіберполу на ту саму посаду. При цьому, якщо звільнявся Коленик з посади заступника начальника – начальника 2-го управління як представник «середнього складу поліції», то вже тепер, претендуючи на те саме місце, може стати «державним службовцем» а ця категорія відкриває ширші кар’єрні перспективи.