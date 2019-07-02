  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розстріл терористами медиків ЗСУ на Донбасі: розпочато розслідування

    • Розсилка
    <p>1 липня бойовики протитанковою керованою ракетою розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ</p> - Розстріл терористами медиків ЗСУ на Донбасі: розпочато розслідування

    1 липня бойовики протитанковою керованою ракетою розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ

    В результаті обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули

    На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобілю ЗСУ, в результаті якого двоє військовослужбовців загинули, а один отримав поранення.

    Про це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

    «Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», - зазначив Лисенко.

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Як відомо, 1 липня, близько 10:50, в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР» околиць с. Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляно санітарний автомобіль ЗСУ.

    В результаті обстрілу загинули 48-річна санітарний інструктор та 47-річний старший водій, а старшина отримав вогнепальне поранення м’яких тканин поперекової ділянки.

    Нагадаємо, у  Херсоні 3 липня відбудуться похорони військового медика Ірини Шевченко, яка загинула внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля біля Водяного на Донбасі.

    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Генпрокуратура Донеччина обстріл агресія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ