Розстріл терористами медиків ЗСУ на Донбасі: розпочато розслідування



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1 липня бойовики протитанковою керованою ракетою розстріляли санітарний автомобіль ЗСУ

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ загинули

На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу бойовиками санітарного автомобілю ЗСУ, в результаті якого двоє військовослужбовців загинули, а один отримав поранення.

Про це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області слідчими Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», - зазначив Лисенко.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як відомо, 1 липня, близько 10:50, в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР» околиць с. Водяне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою розстріляно санітарний автомобіль ЗСУ.

В результаті обстрілу загинули 48-річна санітарний інструктор та 47-річний старший водій, а старшина отримав вогнепальне поранення м’яких тканин поперекової ділянки.

Нагадаємо, у Херсоні 3 липня відбудуться похорони військового медика Ірини Шевченко, яка загинула внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля біля Водяного на Донбасі.