У Херсоні попрощаються із медиком Іриною Шевченко, яка загинула на Донбасі



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Медик Ірина Шевченко була важко травмована під час обстрілу бойовиками санітарного автомобіля, у лікарні вона померла

Прощання із херсонською волонтеркою Іриною Шевченко відбудеться у Палаці молоді та студентів

У Херсоні 3 липня відбудуться похорони військового медика Ірини Шевченко, яка загинула внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля біля Водяного на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Херсона.

Прощання із херсонською волонтеркою Іриною Шевченко розпочнеться об 11.00 3 липня у Палаці молоді та студентів.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.