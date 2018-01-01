Розвідка: бойовики планують обстріляти населені пункти для дискредитації Збройних Сил

Бойовики мають намір обстрілювати й власні позиції

Російсько-окупаційні війська мають намір обстріляти власні позиції, а також населені пункти для дискредитації Збройних сил України. Про це повідомляє розвідка штабу АТО. «Противник планує здійснити обстріл власних позицій і житлових кварталів населених пунктів як на контрольованою, так і на непідконтрольної території України», -



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Бойовики мають намір обстрілювати й власні позиції

Російсько-окупаційні війська мають намір обстріляти власні позиції, а також населені пункти для дискредитації Збройних сил України. Про це повідомляє розвідка штабу АТО.

«Противник планує здійснити обстріл власних позицій і житлових кварталів населених пунктів як на контрольованою, так і на непідконтрольної території України», - повідомила розвідка штабу АТО.

Так, за оперативною інформацією, в день зустрічі в Мінську тристоронньої контактної групи, противник планує здійснити обстріл з використанням важкого озброєння власних позицій і житлових кварталів населених пунктів з обох сторін лінії розмежування - як на контрольованою, так і на непідконтрольної території Україні.

Повідомляється, що зазначені плани бойовиків спрямовані на дискредитацію України та її Збройних сил не тільки в очах світового співтовариства, але і на обурення ненависті з боку цивільного населення тимчасово окупованих територій. Крім того, дана ситуація свідчить зацікавленість ворога в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.