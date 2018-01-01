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    Розвідка: бойовики планують обстріляти населені пункти для дискредитації Збройних Сил

    Бойовики мають намір обстрілювати й власні позиції
    Російсько-окупаційні війська мають намір обстріляти власні позиції, а також населені пункти для дискредитації Збройних сил України. Про це повідомляє розвідка штабу АТО. «Противник планує здійснити обстріл власних позицій і житлових кварталів населених пунктів як на контрольованою, так і на непідконтрольної території України», -
    • Сьогодні, 09:59
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    Бойовики мають намір обстрілювати й власні позиції

    Російсько-окупаційні війська мають намір обстріляти власні позиції, а також населені пункти для дискредитації Збройних сил України. Про це повідомляє розвідка штабу АТО.

    «Противник планує здійснити обстріл власних позицій і житлових кварталів населених пунктів як на контрольованою, так і на непідконтрольної території України», - повідомила розвідка штабу АТО.

    Так, за оперативною інформацією, в день зустрічі в Мінську тристоронньої контактної групи, противник планує здійснити обстріл з використанням важкого озброєння власних позицій і житлових кварталів населених пунктів з обох сторін лінії розмежування - як на контрольованою, так і на непідконтрольної території Україні.

     Повідомляється, що зазначені плани бойовиків спрямовані на дискредитацію України та її Збройних сил не тільки в очах світового співтовариства, але і на обурення ненависті з боку цивільного населення тимчасово окупованих територій. Крім того, дана ситуація свідчить зацікавленість ворога в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.

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