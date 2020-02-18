У мережі показали відео наступу окупантів на Луганщині
Колишній заступник голови Донецької ОДА каже, що в бою загинув не один, а двоє бійців Збройних сил
Зранку у вівторок відбувся запеклий бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, внаслідок якого загинув щонайменше один український військовий. Відео бойових дій оприлюднив колишній заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз.
Так, зі слів Стокоза, у бою загинув не один, а двоє військових. У Штабі ООС цю інформацію не підтвердили.
«Відео з тієї сторони, на ньому видно, як окупанти стріляють через житлові будинки», - написав він.
Сьогодні вранці стало відомо, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.
Штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики атакували позиції українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Є втрати.
Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО.
Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення.
Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.