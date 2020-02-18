У мережі показали відео наступу окупантів на Луганщині



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Колишній заступник голови Донецької ОДА каже, що в бою загинув не один, а двоє бійців Збройних сил

Зранку у вівторок відбувся запеклий бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, внаслідок якого загинув щонайменше один український військовий. Відео бойових дій оприлюднив колишній заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз.

Так, зі слів Стокоза, у бою загинув не один, а двоє військових. У Штабі ООС цю інформацію не підтвердили.

«Відео з тієї сторони, на ньому видно, як окупанти стріляють через житлові будинки», - написав він.

що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим . Сьогодні вранці стало відомо,





Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО.