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    У мережі показали відео наступу окупантів на Луганщині

    • Розсилка
    У мережі показали відео наступу окупантів на Луганщині

    Колишній заступник голови Донецької ОДА каже, що в бою загинув не один, а двоє бійців Збройних сил

    Зранку у вівторок відбувся запеклий бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, внаслідок якого загинув щонайменше один український військовий. Відео бойових дій оприлюднив колишній заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз.

    Так, зі слів Стокоза, у бою загинув не один, а двоє військових. У Штабі ООС цю інформацію не підтвердили.

    «Відео з тієї сторони, на ньому видно, як окупанти стріляють через житлові будинки», - написав він.


    Пресцентр ООС вже повідомив, що бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 
    Президент Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.
    окупанти бойовики на Донбасі Луганщина війна військові Операція Об’єднаних сил
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