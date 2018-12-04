Розвідка виявила на Азові десятки ракетних комплексів РФ «Бастіон» і «Бал»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Береговий ракетний комплект «Бал»

У прибережних районах Азовського моря на аеродромах знаходиться близько 150 бойових літаків РФ, 62 бойові вертольоти і 6 комплексів радіоелектронної розвідки

Росія продовжує розміщувати в районі Азовського і Чорного морів озброєння, що дозволяє встановити контроль за судноплавством у цьому регіоні.

Про це в ефірі телеканалу UA TV заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«На сьогодні на узбережжі Азовського моря РФ розгорнула близько 29 протикорабельних ракетних комплексів «Бастіон» та «Бал», які дозволяють покривати всю акваторію Азовського моря. У прибережних районах Азовського моря на аеродромах знаходиться близько 150 бойових літаків, 62 бойові вертольоти і 6 комплексів радіоелектронної розвідки, які можуть подавити систему управління наших військ, подавити систему зв'язку і комунікацій, як це робила Російська Федерація востаннє під час проведення навчань НАТО в арктичній зоні біля узбережжя Норвегії», - заявив Скібіцький.

За словами представника ГУР МОУ, на території Криму, крім численного російського угруповання військ, з'явилися нові озброєння, яких не було до 2014 року.

«Перш за все, це есмінці, підводні човни, оснащені ракетами «Калібр», це протикорабельні комплекси, це бойова авіація, перш за все Су-27, Су-30, і звичайно, в Джанкої було розгорнуто вертолітний полк, якого до анексії Криму не було. Це значне угруповання, яке дозволяє контролювати не тільки Кримський півострів, не тільки північну, західну, східну частину Чорного моря, а дозволяє повністю здійснювати контроль Азовського моря», - заявив Скібіцький.

Відповідаючи на запитання щодо планів Росії на найближче майбутнє, він зазначив, що українська розвідка володіє інформацією про те, які угруповання і озброєння планує розгорнути РФ до 2022 року, незважаючи на діючі економічні санкції.

«За період анексії дуже велика увага приділялася підготовці, модернізації, відновленню всіх військових об'єктів, які були ще за часів Радянського Союзу. В першу чергу, це військові об'єкти і аеродроми, і зараз є плани навіть відновити і розгорнути в Криму радіолокаційну станцію раннього попередження «Воронеж», щоб перетворити Крим в непотоплюваний авіаносець, який дозволить РФ здійснювати свої плани як в Чорному морі, так і робити проекцію сил на Середземне море», - наголосив представник ГУР.

Він також зазначив, що українська сторона поінформувала європейських партнерів про ті кроки, які робить Росія задля мілітаризації Чорноморського регіону.

Як відомо, Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію РФ на Азові.

Також Україна готує новий позов до Міжнародного суду ООН через агресію Росії.

Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

Джерело: Укрінформ