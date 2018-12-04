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    Україна готує новий позов до Міжнародного суду ООН через агресію РФ

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    Міжнародний суд ООН - Україна готує новий позов до Міжнародного суду ООН через агресію РФ
    Міжнародний суд ООН

    Президент підкреслив, що, відповідно до резолюції ООН, на Азові відбулася саме агресія РФ проти України

    Україна готує позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з агресією Росії проти суверенної Української держави в Азовському морі.

    Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    «Були мною дані доручення міністру закордонних справ для забезпечення відповідної консульської допомоги, були звернення до ЄСПЛ і готується позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з актом агресії щодо відповідальності Російської Федерації за агресію проти нашої держави», - зазначив Порошенко, коментуючи ситуацію із захопленням Росією українських моряків в Азовському морі.

    Президент підкреслив, що, відповідно до резолюції ООН, на Азові відбулася саме агресія РФ проти України. Він також наголосив, що незаконно захоплені росіянами, які вже не ховалися «за зеленими чоловічками», українські моряки є військовополоненими.

    Водночас глава держави запевнив, що влада із перших хвилин обстрілу українських суден росіянами на Азовському морі докладала максимум зусиль для того, щоб врятувати моряків.

    Як відомо, Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію РФ на Азові.

    Також у Конгресі США представили резолюцію щодо морської агресії РФ.

    Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки. 

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

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