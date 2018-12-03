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    Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію РФ

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    РФ захопила в полон три українських кораблі&nbsp; - Україна звернулася до Міжнародної морської організації через агресію РФ
    РФ захопила в полон три українських кораблі 

    Українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів

    Україна заявила протест у комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (IМО) у зв'язку з російською атакою на українські військові катери. Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.

    Зазначається, що 34 країни-члени IМО підтримали позицію України

    «3 грудня цього року українська делегація в Комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) висловила категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема,  українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів, що є порушенням Конвенції ООН з морського права та двосторонніх українсько-російських угод.

    «На підтримку позиції України висловилися делегації 34 країн-членів ІМО, серед яких Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція та США, які підтримали вимоги української сторони та засудили черговий акт збройної агресії Росії проти України», - повідомили у посольстві.

    Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки. 

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

     

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