Столтенберг: Немає виправдання використанню сили з боку Росії



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«Росія нещодавно захопила українські кораблі і моряків поблизу Керченської протоки. Ми закликаємо до спокою та стриманості», - сказав Столтенберг

Генсек НАТО закликав Росію дозволити безперешкодний доступ Україні до портів та свободу навігації у Азовському морі

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки. Про це повідомила речниця Альянсу Оана Лунгеску у Twitter.

We are meeting with our partners #Georgia & #Ukraine: they both face serious security challenges from #Russia and we will continue to give them practical & political support. pic.twitter.com/EQdeXuMSRK — Oana Lungescu (@NATOpress) December 3, 2018

«Росія нещодавно захопила українські кораблі і моряків поблизу Керченської протоки. Ми закликаємо до спокою та стриманості. Немає виправдання використанню сили з боку Росії. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків», - сказав Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО закликав Росію дозволити безперешкодний доступ Україні до портів та свободу навігації у Азовському морі.

«НАТО всіляко підтримує контроль над озброєнням, щоб всі ми були у більшій безпеці. Ми прагнемо до діалогу з Росією, і ми прагнемо поліпшити відносини. Але, щоб зробити це можливим, Росія повинна повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань», - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.