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    Столтенберг: Немає виправдання використанню сили з боку Росії

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    &laquo;Росія нещодавно захопила українські кораблі і моряків поблизу Керченської протоки. Ми закликаємо до спокою та стриманості&raquo;, - сказав Столтенберг - Столтенберг: Немає виправдання використанню сили з боку Росії
    «Росія нещодавно захопила українські кораблі і моряків поблизу Керченської протоки. Ми закликаємо до спокою та стриманості», - сказав Столтенберг

    Генсек НАТО закликав Росію дозволити безперешкодний доступ Україні до портів та свободу навігації у Азовському морі

    Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки. Про це повідомила речниця Альянсу Оана Лунгеску у Twitter.

    «Росія нещодавно захопила українські кораблі і моряків поблизу Керченської протоки. Ми закликаємо до спокою та стриманості. Немає виправдання використанню сили з боку Росії. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків», - сказав Столтенберг.

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    Крім того, генсек НАТО закликав Росію дозволити безперешкодний доступ Україні до портів та свободу навігації у Азовському морі. 

    «НАТО всіляко підтримує контроль над озброєнням, щоб всі ми були у більшій безпеці. Ми прагнемо до діалогу з Росією, і ми прагнемо поліпшити відносини. Але, щоб зробити це можливим, Росія повинна повністю дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань», - додав він.

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

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