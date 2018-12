Столтенберг: Немає виправдання використанню сили з боку Росії

Генсек НАТО закликав Росію дозволити безперешкодний доступ Україні до портів та свободу навігації у Азовському морі

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки. Про це повідомила речниця Альянсу Оана Лунгеску у Twitter.

We are meeting with our partners #Georgia & #Ukraine: they both face serious security challenges from #Russia and we will continue to give them practical & political support. pic.twitter.com/EQdeXuMSRK