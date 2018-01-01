Рух вантажівок на кордоні з Росією відновлено

Прикордонники рекомендують вантажівкам до завтра утриматися від поїздок до РФ

За інформацією, що надійшла від російської сторони, поступово відновлюється оформлення вантажних автомобілів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нєхотєєвка», що навпроти українського пункту пропуску «Гоптівка» у Харківській області. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Так, суміжна сторона повідомила про



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Пункт пропуску Гоптівка-Нехотєєвка

Прикордонники рекомендують вантажівкам до завтра утриматися від поїздок до РФ

За інформацією, що надійшла від російської сторони, поступово відновлюється оформлення вантажних автомобілів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нєхотєєвка», що навпроти українського пункту пропуску «Гоптівка» у Харківській області. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, суміжна сторона повідомила про відновлення обладнання для огляду вантажів, що вийшло з ладу напередодні.

«Крім того, певне накопичення транспортних засобів у напрямку Росії наразі спостерігається в пункті пропуску «Бачівськ», що у Сумській області. Відмітимо, що на Сумщині затримка з пропуску вантажівок також відмічалась учора у пункті пропуску «Катеринівка», - зазначили у відомстві.

В ефірі «112 Україна» помічник голови ДПСУ Олег Слободян повідомив, що проблеми з трафіком на пунктах пропуску «Бачівськ» і «Катеринівка» утворилися через те, що пішов перерозподіл вантажівок з ПП «Гоптівка».

Також у ДПСУ рекомендують до завтра утриматися від поїздок вантажівкам до РФ, щоб дати можливість тим, що накопичилися, перетнути кордон.