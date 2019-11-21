Рябошапка оприлюднив деталі перехідного правосуддя для Донбасу



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Руслан Рябошапка ініціював засідання робочої групи щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій Фото: gp.gov.ua

У Генпрокуратурі готують пакет законопроєктів в рамках перехідного правосуддя

Концепція перехідного правосуддя в рамках реінтеграції Донбасу полягає, зокрема, в захисті прав українських полонених. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що на засіданні робочої групи з реінтеграції окупованих територій обговорили напрацьований пакет законодавчих актів з питань правосуддя перехідного періоду. На сьогодні підготовлено дві ініціативи - проєкт основ державної політики у сфері захисту прав людини (в умовах подолання наслідків конфлікту) та законопроект про захист полонених, який найближчим часом мають передати на розгляд президенту.

«Фактично, це «дорожня карта», що застосовується для виходу з конфлікту, подолання його наслідків, досягнення миру, розслідування тяжких злочинів, вчинених під час збройного конфлікту, та забезпечення захисту прав людини», - зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка.

У той же час, за словами заступника глави ГПУ Гюндуза Мамедова, правосуддя перехідного періоду в тому числі спрямовано на притягнення винних до відповідальності за вчинення тяжких міжнародних злочинів.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що до зустрічі лідерів країн «нормандського формату» мова про розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі не йтиме. «Якщо ми щось говоримо, ми повинні це робити. Ми зробили розведення у трьох точках, щодо яких у нас і були домовленості, щоб розблокувати формат нормандської зустрічі. Це більш складне питання, тому що там існує багато, скажімо так, ділянок, які дуже складні у принципі для обговорення розведення, тому зараз про це не говоримо, говоритимемо про це на зустрічі», - відповів Зеленський на запитання, чи можливе й чи підтримує він розведення на всій лінії розмежування.