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    Росія повідомила про відправку на Донбас чергового «гумконвою»

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    Росія повідомила про відправку на Донбас чергового «гумконвою»

    Це вже 92 колона автомобілів

    На окупований Донбас з території Росії вирушила чергова автомобільна колона «гуманітарного конвою«.

    Про це пишуть російські ЗМІ.

    Наголошується, що це вже 92-га колона, яку відправляє МНС Росії «для жителів самопроголошених Донецької і Луганської областей». За даними ЗМІ, маса «гуманітарної допомоги» - понад 350 тонн.

    «В основному, туди включили дитячі продуктові набори«, - передають в російському МНС.

    Очікується, що колона планує повернуться назад 21 листопада ввечері.

    Попередній «гумконвой« РФ відправляла 7 листопада.

    Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» помітила, як 14 листопада на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис «Гуманітарна допомога від Російської Федерації». Повідомлялося, що це 89-й «гумконвой».

    Росія ОБСЄ ЗМІ Донбас гумконвой Донецьк гуманітарна допомога
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