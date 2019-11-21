Росія повідомила про відправку на Донбас чергового «гумконвою»
Це вже 92 колона автомобілів
На окупований Донбас з території Росії вирушила чергова автомобільна колона «гуманітарного конвою«.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Наголошується, що це вже 92-га колона, яку відправляє МНС Росії «для жителів самопроголошених Донецької і Луганської областей». За даними ЗМІ, маса «гуманітарної допомоги» - понад 350 тонн.
«В основному, туди включили дитячі продуктові набори«, - передають в російському МНС.
Очікується, що колона планує повернуться назад 21 листопада ввечері.
Попередній «гумконвой« РФ відправляла 7 листопада.
Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» помітила, як 14 листопада на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис «Гуманітарна допомога від Російської Федерації». Повідомлялося, що це 89-й «гумконвой».