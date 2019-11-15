Рябошапка пообіцяв звільнити прокурора Кулика, якого «знає весь світ»



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Прокурор ГПУ Костянтин Кулик не пройшов атестацію

Рябошапка наголосив, що прокурори США не зверталися до ГПУ по сприяння в провадженні щодо Burisma, яке вів прокурор Кулик

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, який вів справу щодо компанії Burisma, буде звільнений з органів прокуратури, оскільки не пройшов атестацію.

Про це керівник ГПУ сказав у інтерв’ю проєкту «Настоящее время».

«Цього прокурора знає весь світ тепер. Це Костянтин Кулик... Він не прийшов на тестування, закон нам не залишає іншого шляху, ніж попрощатися з Костянтином Геннадійовичем», – сказав Рябошапка.

Водночас він наголосив, що американські прокурори не зверталися до Генеральної прокуратури України по сприяння в провадженні щодо Burisma.

«У зв’язку з цим провадженням – ні», – сказав Рябошапка, додавши, що «у нас прекрасна співпраця із дипломатичною установою, із правоохоронними органами американської сторони».

Він також запевнив, що тиску на нього у зв'язку з цієї справою ніхто не чинить.

«Я абсолютно розумію, що мені треба робити, і якогось тиску ні від нашого президента, ні від іноземних політичних осіб я не відчуваю. У принципі, я тут вільний робити те, що я вважаю правильним, те, що відповідає закону, а не те, чого хоче хтось збоку», - заявив генпрокурор.

Як повідомляв «Главком», 62 народних депутати звернулися до генпрокурора Руслана Рябошапки з вимогою звільнити прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 Костянтин Кулик не з’явився на обов’язкову переатестацію, яка є необхідною умовою для роботи в Офісі генерального прокурора. Попри це досі немає наказу про його звільнення.

У коментарі «Главкому» звільнений з посади голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що прокурор Кулик перебуває на лікарняному і зможе пройти атестацію після одужання.

Натомість головний військовий прокурор Віктор Чумак на запитання «Главкому», чи не отримає реформована прокуратура в спадок від ГПУ недобросовісних прокурорів на кшталт Кулика або Столярчука, заявив, що «їх вже немає».

На початку листопада журналісти Bihus.info з’ясували, що над житловим комплексом «Дипломат Хол», що на Жилянській, 59 в Києві, без дозвільних документів добудовують цілий поверх, доступ до якого матиме лише прокурор генпрокуратури Костянтин Кулик та матір його дітей Ірина Німець.

Будівельні роботи по зведенню нового поверху почалися ще у 2015 році, коли Костянтин Кулик був військовим прокурором сил АТО. Саме тоді Костянтин Кулик став першим в Україні посадовцем, якого звинуватили у незаконному збагаченні.

У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, яка передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення. Через це НАБУ вимушене було закрити 65 справ про незаконне збагачення, у тому числі щодо Костянтина Кулика.

Наприкінці березня 2019 року на телеканалі «1+1» була оприлюднена заява прокурора Кулика, в якій сказано, фігурантами справи олігарха-втікача Сергія Курченка, яким ГПУ оголосила про підозру, є ексголова АПУ Борис Ложкін, ексголова Нацбанку Валерія Гонтарева, ексміністр екології Микола Злочевський, на той час чинний заступник голови АПУ Олексій Філатов та інші топ-чиновники.

Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що підозри Ложкіну, Гонтаревій і Філатову були скасовані.