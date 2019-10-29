Скандальний прокурор Кулик пройде атестацію після лікарняного



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Наразі Костянтин Кулик залишається керівником департаменту в Генеральній прокуратурі України

Рябошапка раніше натякнув, що у Кулика є шанси залишитися в Генпрокуратурі

Прокурор Костянтин Кулик знаходиться на лікарняному і зможе пройти атестацію після одужання. Про це в інтерв'ю Главкому повідомив нещодавно звільнений з посади голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Також Генпрокурор Руслан Рябошапка в недавньому інтерв'ю виданню «Апостроф» не підтвердив, що Костянтин Кулик буде звільнений і натякнув, що у нього є шанси залишитися в Генпрокуратурі.

«Він виявив бажання пройти атестацію. Написав заяву за формою, встановленою законодавством. А під час атестації у кадрової комісії буде можливість задати йому всі питання: і про публікації в «Нью-Йорк Таймс», і про досьє. Під час атестації сформуємо профайл і всі питання, які можуть бути від НАБУ, від Служби безпеки, і обговоримо їх з ним», - пояснив Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, раніше на сторінці «Центру протидії корупції» з'явилося повідомлення, що серед таких, що не пройшли переатестацію - прокурор Костянтин Кулик.

«Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що у нього немає нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість. Між іншим, після скасування покарання за незаконне збагачення, Кулики вже особливо не приховують свої сімейні відносини. І це той Кулик, якого Луценко порівнював з апостолом Павлом і замість звільнення давав високі посади. Той Кулик, якому Порошенко давав ордена, а потім нещадно критикував під час одного з ефірів», - йдеться в повідомлений ії.

Напередодні видання Нью Йорк Таймс опублікувало розслідування, в якому говорилося, що український прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена - сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка привела до розслідування щодо президента Дональда Трампа.

Видання зазначає, що коли Кулик відновив справу про корупцію, пов'язану з роботою Хантера Байдена на українську газову компанію Burisma Holdings, проти нього самого були підозри: його тричі звинувачували в корупції і порушенні політично мотивованих справ проти опонентів. Також була інформація, що Кулик має зв'язку з воєначальником на сході України, звинуваченим в роботі на російські спецслужби.

Незважаючи на це, Кулик залишається керівником департаменту в Генеральній прокуратурі України при новому президенті Володимиру Зеленському.

NYT вважає, що постійна присутність Кулика у владних залах ілюструє змішання політики та кримінальної юстиції в Україні, коли розслідування використовуються як зброя в політиці або в бізнесі - і поширення його досьє в Вашингтоні показує, як ці тактики вливаються в американську політику.