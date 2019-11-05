Скандальний прокурор Кулик добудував поверх до елітного будинку в Києві



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Прокурор Костянтин Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі

Житлова площа, яка раніше складала понад 400 квадратних метрів, була збільшена щонайменше вдвічі

Над житловим комплексом «Дипломат Хол», що на Жилянській, 59 в Києві, без дозвільних документів добудовують цілий поверх, доступ до якого матиме лише прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик та матір його дітей Ірина Німець. Про це йдеться у сюжеті Олександра Курбатова для Bihus.Info.

Кулик та Ірина Німець володіють двома квартирами у «Дипломат Холі». Німець, відповідно до інформації з Держреєстру нерухомості, також є власницею 88 квадратних метрів на даху будинку. Доступ сюди є лише у цих двох людей. Цю інформацію журналістам підтвердили і в керуючій компанії, яка обслуговує будинок.

Будівельні роботи по зведенню нового поверху почалися ще у 2015 році, коли Костянтин Кулик був військовим прокурором сил АТО. Саме тоді Костянтин Кулик став першим в Україні посадовцем, якого звинуватили у незаконному збагаченні.

У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, яка передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення. Через це НАБУ вимушене було закрити 65 справ про незаконне збагачення, у тому числі щодо Костянтина Кулика.

Весною 2019 будівництво нового поверху на Жилянській, 59 активізувалося.

Журналісти отримали повний перелік дозволів на перепланування і перебудування приміщень у «Дипломат Холі» з 2011 року – там відсутній дозвіл на будівництво нового приміщення на 14 поверсі або на будівництво нового поверху. У київському департаменті Держархбудінспекції повідомили, що відомості щодо надання дозволу на будівництво нових приміщень або поверху за адресою Костянтина Кулика та Ірини Німець - відсутні.

Таким чином житлова площа Кулика-Німець у «Дипломат Холі», яка раніше складала понад 400 квадратних метрів, була збільшена щонайменше вдвічі.

Нагадаємо, що Костянтин Кулик став єдиним українським прокурором, якому присвятили статтю журналісти New York Times. Журналісти звинуватили Кулика у спробі вплинути на хід виборів Президента США через дискредитацію родини головного конкурента Дональда Трампа - Джо Байдена.

У жовтні 2019 Костянтин Кулик не з’явився на обов’язкову переатестацію, яка є необхідною умовою для роботи в Офісі генерального прокурора. Попри це досі немає наказу про його звільнення.