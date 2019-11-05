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    Скандальний прокурор Кулик добудував поверх до елітного будинку в Києві

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    <span>Прокурор Костянтин Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі</span> - Скандальний прокурор Кулик добудував поверх до елітного будинку в Києві
    Прокурор Костянтин Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі

    Житлова площа, яка раніше складала понад 400 квадратних метрів, була збільшена щонайменше вдвічі

    Над житловим комплексом «Дипломат Хол», що на Жилянській, 59 в Києві, без дозвільних документів добудовують цілий поверх, доступ до якого матиме лише прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик та матір його дітей Ірина Німець. Про це йдеться у сюжеті Олександра Курбатова для Bihus.Info.

    Кулик та Ірина Німець володіють двома квартирами у «Дипломат Холі». Німець, відповідно до інформації з Держреєстру нерухомості, також є власницею 88 квадратних метрів на даху будинку. Доступ сюди є лише у цих двох людей. Цю інформацію журналістам підтвердили і в керуючій компанії, яка обслуговує будинок. 

    Будівельні роботи по зведенню нового поверху почалися ще у 2015 році, коли Костянтин Кулик був військовим прокурором сил АТО. Саме тоді Костянтин Кулик став першим в Україні посадовцем, якого звинуватили у незаконному збагаченні.

    У лютому 2019 року Конституційний суд визнав  неконституційною статтю Кримінального Кодексу,  яка передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення. Через це НАБУ вимушене було закрити 65 справ про незаконне збагачення, у тому числі щодо Костянтина Кулика.

    Весною 2019 будівництво нового поверху на Жилянській, 59 активізувалося.

    Журналісти отримали повний перелік дозволів на перепланування і  перебудування приміщень у «Дипломат Холі» з 2011 року – там відсутній дозвіл на будівництво нового приміщення на 14 поверсі або на будівництво нового поверху. У київському департаменті Держархбудінспекції повідомили, що відомості щодо надання дозволу на будівництво нових приміщень або поверху за адресою Костянтина Кулика та Ірини Німець - відсутні.

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    Таким чином житлова площа Кулика-Німець у «Дипломат Холі», яка раніше складала понад 400 квадратних метрів, була збільшена щонайменше вдвічі. 

    Нагадаємо, що Костянтин Кулик став єдиним українським прокурором, якому присвятили статтю журналісти New York TimesЖурналісти звинуватили Кулика у спробі вплинути на хід виборів Президента США через дискредитацію родини головного конкурента Дональда Трампа - Джо Байдена.

    У жовтні 2019 Костянтин Кулик не з’явився на обов’язкову переатестацію, яка є необхідною умовою для роботи в Офісі генерального прокурора. Попри це досі немає наказу про його звільнення.

     

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