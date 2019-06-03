Рятувальники оголосили по країні найвищий рівень пожежонебезпеки



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По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека

По Україні у понеділок, 3 червня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - повідомили у відомстві.

У Київській області 3-5 червня також переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Також нагадаємо, що сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози.

Раніше повідомлялося, що робочий тиждень в Україні почнеться з контрастів.