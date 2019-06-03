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    Рятувальники оголосили по країні найвищий рівень пожежонебезпеки

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    Рятувальники оголосили по країні найвищий рівень пожежонебезпеки

    По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека

    По Україні у понеділок, 3 червня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «За даними Укргідрометцентру, 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - повідомили у відомстві.

    У Київській області 3-5 червня також переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 

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    По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.

    Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

    Також нагадаємо, що сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози

    Раніше повідомлялося, що робочий тиждень в Україні почнеться з контрастів.

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