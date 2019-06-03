Рятувальники оголосили по країні найвищий рівень пожежонебезпеки
По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека
По Україні у понеділок, 3 червня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
«За даними Укргідрометцентру, 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - повідомили у відомстві.
У Київській області 3-5 червня також переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
По Києву 3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Також нагадаємо, що сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують дощі та грози.
Раніше повідомлялося, що робочий тиждень в Україні почнеться з контрастів.