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    Тиждень почнеться з контрастів: шквали, гроза, град і +32

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    Тиждень почнеться з контрастів: шквали, гроза, град і +32

    У Карпатах буде прохолодно: до +17 градусів вдень

    Гроза зі шквалами і градом і +32: робочий тиждень почнеться з контрастів
    Гроза. Гроза.

    3 червня в Києві мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, у Вінницькій області +10...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Дніпропетровській області +27...+32 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +25...+30 градусів.У Криму мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +25...+30 градусів.

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