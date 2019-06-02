Тиждень почнеться з контрастів: шквали, гроза, град і +32



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У Карпатах буде прохолодно: до +17 градусів вдень

Гроза зі шквалами і градом і +32: робочий тиждень почнеться з контрастівГроза. Гроза.

3 червня в Києві мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, у Вінницькій області +10...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Дніпропетровській області +27...+32 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +25...+30 градусів.У Криму мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +25...+30 градусів.