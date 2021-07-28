Рятувальники попередили, де сьогодні будуть грози та шквали

В Україні очікується негода на заході та півночі

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні очікуються дощі та грози. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні у західних, північних, Вінницькій, Черкаській вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, що через учорашню негоду світло зникло у п'яти областях.

Відомо, що сьогодні більшість областей накриють дощі. Опади в середу зумовлять північні циклони Elior та Dirk. Температура повітря залишається поки що без особливих змін – буде спекотно. Термометр покаже +28+33 градуси Цельсія.

Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

Синоптики запевняють, що на півдні України з 1 по 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31...+34°. З 15 серпня спека щодня відступатиме й температура встановиться на рівні +24...+26°.

Читайте також:







