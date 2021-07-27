Синоптикиня розповіла, коли задощить
За словами Діденко, циклони не доберуться лише до Південної Європи
Північні циклон Elior та Dirk на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи. Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За словами Діденко, циклони не доберуться лише до Південної Європи. В Україну фронти також закинуть дощів.
«Найближчої ночі та вранці 28-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що зачепляться за північні райони Сумщини та Чернігівщин», – наголосила Діденко.
За словами синоптикині, завтра з другої половини дня та ввечері поллє і погримить знову на Заході й приєднаються до грозових дощів центральні області України.
Температура повітря залишається поки що без особливих змін – спекотно, +28+33 градуси.
Зрозуміло, що під час дощів повітря ненадовго ставатиме свіжішим.
Під час гроз можливі шквали та град.
У Києві найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні.
У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.
Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня.
Додамо, що за інформацією Укргідрометцентру, погода в Україні у вівторок, 27 липня, залишатиметься спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться аж до +34 градсів тепла. Західні регіони накриють дощі з грозами.