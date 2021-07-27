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    Синоптикиня розповіла, коли задощить

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    У Києві найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами - Синоптикиня розповіла, коли задощить
    У Києві найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами
    Фото з відкритих джерел

    За словами Діденко, циклони не доберуться лише до Південної Європи

    Північні циклон Elior та Dirk на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи. Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

    За словами Діденко, циклони не доберуться лише до Південної Європи. В Україну фронти також закинуть дощів.

    «Найближчої ночі та вранці 28-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північних областях України. Вдень у більшості областей дощі притихнуть, хіба що зачепляться за північні райони Сумщини та Чернігівщин», – наголосила Діденко.

    За словами синоптикині, завтра з другої половини дня та ввечері поллє і погримить знову на Заході й приєднаються до грозових дощів центральні області України.

    Температура повітря залишається поки що без особливих змін – спекотно, +28+33 градуси.

    Зрозуміло, що під час дощів повітря ненадовго ставатиме свіжішим.

    Під час гроз можливі шквали та град.

    У Києві найближчої ночі та вранці пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами. Проте вдень у середу істотні опади малоймовірні.

    У столиці втримається спека, очікується близько +30 градусів.

    Відчутне зниження температури повітря прийде в Україну на наступному тижні, на початку серпня.

    Додамо, що за інформацією Укргідрометцентру, погода в Україні у вівторок, 27 липня, залишатиметься спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться аж до +34 градсів тепла. Західні регіони накриють дощі з грозами.

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    Теги: прогноз погоди негода дощ
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    Синоптикиня розповіла, коли задощить