  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні

    • Розсилка
    Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні

    У Києві 26-28 квітня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека

    Погода в Україні найближчими днями, незважаючи на прогнозовані опади, сприятиме підвищеного рівня пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що 26-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.

    У Києві 26-28 квітня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, як і в Київській області.

    Крім того, за даними Гідрометцентру, у зв'язку з відлигою 26 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

    Також нагадаємо, що на Україну з Білорусі насувається масштабна пожежа. Рятувальники готуються до ймовірного поширення вогню на територію Рівненщини.

    Зазначимо, що погода в Україні на свята буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі.

    Читайте також
    пожежа свята пожежна небезпека рятувальники небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ