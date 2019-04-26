Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні



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У Києві 26-28 квітня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека

Погода в Україні найближчими днями, незважаючи на прогнозовані опади, сприятиме підвищеного рівня пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 26-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.

У Києві 26-28 квітня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, як і в Київській області.

Крім того, за даними Гідрометцентру, у зв'язку з відлигою 26 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

Також нагадаємо, що на Україну з Білорусі насувається масштабна пожежа. Рятувальники готуються до ймовірного поширення вогню на територію Рівненщини.

Зазначимо, що погода в Україні на свята буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі.