На Україну насувається з Білорусі масштабна лісова пожежа



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Рятувальники спільно з лісниками, поліцією, прикордонниками та місцевим населенням продовжують ліквідовувати осередки пожеж в лісових масивах Рокитнівського, Дубровицького та Березнівського районів

На кордоні з Білоруссю з метою недопущення лісової пожежі на територію України чергує 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 70 чоловік особового складу рятувальників

На Україну з Білорусі насувається масштабна пожежа. Рятувальники готуються до ймовірного поширення вогню на територію Рівненщини. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Рівненській області.

«Рятувальники спільно з лісниками, поліцією, прикордонниками та місцевим населенням продовжують ліквідовувати осередки пожеж в лісових масивах Рокитнівського, Дубровицького та Березнівського районів. На кордоні з Республікою Білорусь з метою недопущення лісової пожежі на територію України чергує 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 70 чоловік особового складу рятувальників», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на сьогодні є осередки загорання сухої трави, чагарників та підстилки в лісових масивах поблизу сіл: Старе Село, Глинне, Буда, Дроздинь, Карпилівка Рокитнівського району, села Будимля Дубровицького району та села Хотинь Березнівського району локалізовані та ліквідовані силами рятувальників, лісників, поліції, прикордонників та місцевого населення.

Рятувальники за допомогою дрона проводять аеророзвідку місцевості.

Як повідомлялося, 23 квітня біля села Ольмани Брестського району у Білорусі спалахнула лісова пожежа, її досі гасять. Наразі пожежа вже за кілометр від білорусько-українського кордону. Загальна площа пожежі, пройдена вогнем, - більше 200 гектарів. Білорусь задіяла для гасіння вертольоти та авіацію МНС.