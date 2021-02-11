Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

11 лютого в Україну прийде черговий циклон із Балкан

Сьогодні, 11 лютого, в Україні погодні умови будуть складними. На дорогах очікується ожеледиця.

Як повідомили у пресцентрі ДСНС, в Україні, крім південного сходу, очікується сніг, а на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем.

У західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

У Києві та області вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця.

Також рятувальники наголошують, що у Карпатах 11 лютого внаслідок проходження чергового активного циклону з Балкан, очікується мокрий сніг з подальшим переходом у хуртовини.

Главком вже попереджав, що на Київ суне новий потужний снігопад: вантажівкам знову закрили в’їзд.