Сніг, дощі та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 11 лютого
З 11 лютого Україну накриє негода з новою силою
Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України.
По всій Україні, крім південного сходу, очікується сніг, а на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем.
У західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.
У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.
Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.
У Київській області вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця.