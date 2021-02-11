Сніг, дощі та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

З 11 лютого Україну накриє негода з новою силою

В Україні 11 січня погодні умови залишатимуться складними. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України.

По всій Україні, крім південного сходу, очікується сніг, а на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем.

У західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

У Київській області вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця.