  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сніг, дощі та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сніг, дощі та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

    З 11 лютого Україну накриє негода з новою силою

    В Україні 11 січня погодні умови залишатимуться складними. На дорогах очікується ожеледиця.

    Про це повідомили у пресцентрі ДСНС України.

    По всій Україні, крім південного сходу, очікується сніг, а на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем.

    У західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.

    У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

    Прогноз погоди в Україні на 11 лютого
    Прогноз погоди в Україні на 11 лютого

    Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини.

    Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

    У Київській області вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця.

    Теги: прогноз погоди ДСНС вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies