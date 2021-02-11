Розваги в засніженому Києві: на Андріївському узвозі катаються сноубордисти (відео)

Декілька молодих людей спускаються на сноубордах по засніженому Андріївському узвозу

Андріївський узвіз перетворився на гірськолижну трасу

Київ з понеділка, 8 лютого, засипає снігом. Опади йдуть щодня з різною інтенсивністю.

За різними оцінками, за ці дні у столиці вже випало 30-35 см снігу. Такого потужного снігопаду у Києві не було з 2013 року.

Молодь не втрачає можливості розважитися.

Так, на Андріївському узвозі, поки комунальники ще не встигли розчистити його від снігу, декілька молодих людей влаштували катання на сноубордах.

Відео опублікував на своїй сторінці у Facebook Володимир Самарянін.

Сноубордисти спускалися по Андріївському спуску, як на гірськолижній трасі.

Як повідомлялося, у Києві хлопець катався на сноуборді, причепившись до тролейбуса.

11 лютого в Україну прийде черговий циклон із Балкан.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.