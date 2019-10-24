Рятувальники заспокоюють українців: шкідливих речовин у тумані немає



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Такі погодні умови зберігатимуться впродовж 24-27 жовтня

Тумани можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, проте в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«...Тумани, наявність приземних інверсій (затримуючого шару повітря), можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, проте в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря», - йдеться у повідомленні.

Так, за даними постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, станом на 7 годину 24 жовтня перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

«Зокрема, у м. Києві результати досліджень не виявили значних перевищень гранично-допустимої концентрації вимірювальних показників», - відмітили у ДСНС.

Такі погодні умови за інформацією Укргідрометцентру зберігатимуться впродовж 24-27 жовтня, а покращення ситуації очікується з 28 – 29 жовтня 2019 року.

Зазначимо, що сьогодні через погані погодні умови скасували авіарейси з Миколаєва.

Крім того, у столичному аеропорті затримують рейси через туман.

Також рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман.

Зазначимо, що в Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря.

Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.