Оржель заспокоїв схвильованих українців: повітря безпечне



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У Києві останні два дні стоїть густий туман

«Перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає. Всі показники в межах норми», - заявив міністр енергетики та захисту довкілля

Концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.

Про це 22 жовтня повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

«Осінні погодні умови, такі як, тумани, наявність приземних інверсій (коли при землі утворюється затримуючий шар повітря) можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але, за даними спостережень на мережі моніторингу Гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано», - заявили в міністерстві.

Повідомляється, що вміст оксиду вуглецю у повітрі в період 15-21 жовтня при середньодобовій граничній допустимій концентрації 5,0 мг/куб м повітря становить:

Вінниця - 0,3-0,4

Дніпро - 0,6-1,4

Житомир - 0,0-0,1

Запоріжжя - 0,2-0,6

Кам’янське - 0,4-1,2

Київ - 0,4-1,0

Кременчук - 0,0-0,9

Кривий Ріг - 0,2-1,2

Кропивницький - 0,0-0,6

Лисичанськ - 0,2-0,6

Луцьк - 0,0-0,4

Маріуполь - 0,2-0,4

Миколаїв - 0,2-1,0

Одесса - 0,3-1,5

Полтава - 0,4-1,2

Тернопіль - 0,4-0,6

Харків - 0,3-0,8

Херсон - 0,0-0,6

Хмельницький - 0,2-0,8

Черкаси - 0,2-0,6

Чернівці - 0,1-0,4

Чернігів - 0,1-0,8.

За даними Мінекоенерго, спостереження за станом атмосферного повітря здійснюється Державною гідрометеорологічною службою України в двох режимах. В повному режимі - відбір проб здійснюється чотири рази на добу шість днів на тиждень та не повному режимі - коли відбір проб здійснюється два рази на добу.

«Ми розуміємо занепокоєння населення України, але хочу запевнити - перевищення концентрації забруднюючих речовин у повітрі немає. Всі показники в межах норми», - наголосив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

За його словами, Мінекоенерго буде працювати над покращенням якості моніторингу стану повітря в Україні та швидкістю інформування населення у випадку критичних ситуацій.

«На даний момент найбільша проблема у застарілості обладнання та відсутності фінансування сектору протягом всіх минулих років. Ми плануємо створити онлайн-систему моніторингу та вчасно реагувати на подібні ситуації», - заявив Оржель.

Раніше в КМДА заявили, що у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

У разі виявлення гранично допустимих концентрацій міська влада здійснюватиме оперативне реагування та інформуватиме жителів міста, зазначили в КМДА.

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, у Києві та Київській області спостерігався сильний туман. Також туман тримається і протягом вівторка.