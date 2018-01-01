Рятувальники знайшли на Закарпатті п’ятьох туристів, які заблукали в горах

Працівники ДСНС врятували протягом доби трьох іноземців та двох українців

У Закарпатській області впродовж минулої доби рятувальники гірської пошуково-рятувальної частини знайшли п’ятьох туристів, які заблукали в горах, зокрема трьох іноземців, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Як повідомляє у вівторок прес-служба ДСНС області, о 12:35 понеділка до оперативно-рятувальної служби надійшло



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Працівники ДСНС врятували протягом доби трьох іноземців та двох українців

У Закарпатській області впродовж минулої доби рятувальники гірської пошуково-рятувальної частини знайшли п’ятьох туристів, які заблукали в горах, зокрема трьох іноземців, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє у вівторок прес-служба ДСНС області, о 12:35 понеділка до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення, що під час катання на лижах у районі полонини Крачуняска втратили орієнтир та заблукали троє туристів зі Швейцарії.

«О 14:30 цих громадян знайшли, медичної допомоги вони не потребували. Вже на шляху на гірськолижний курорт рятувальники зустріли жителя м. Херсона 1984 року народження, який приїхав на відпочинок і також заблукав у горах», - зазначено в повідомленні.

Усіх заблукалих туристів працівники ДСНС супроводили до місця їх тимчасового перебування.

Крім того, о 18:35 понеділка до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в гірській місцевості загубився турист із Києва.

«Як і в попередньому випадку, місцем проведення пошукових робіт стала полонина Крачуняска. О 19:45 заблукалого було знайдено, медичної допомоги чоловік не потребував. Рятувальники супроводили його до гірськолижного курорту на полонині Драгобрат», - повідомили в ДСНС.