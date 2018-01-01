«Рюкзаки Авакова». У Холодницького підтвердили, що суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам

Чеботарю продовжили всі обов’язки, окрім заборони покидати Київ

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання для колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та харків’янина Володимира Литвина, які фігурують у так званій «справі рюкзаків», повідомили Радіо Свобода в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чеботарю продовжили всі обов’язки, окрім заборони покидати Київ

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання для колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та харків’янина Володимира Литвина, які фігурують у так званій «справі рюкзаків», повідомили Радіо Свобода в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП зазначили, що суд розглядав питання продовження запобіжного заходу для Чеботаря 27 грудня, а для Литвина – 29 грудня.

«Чеботарю продовжили всі обов’язки, окрім заборони покидати Київ. Тобто він може пересуватися Україною, але в нього здані всі паспорти для виїзду за кордон. Литвину продовжили всі обов’язки, крім носіння електронного засобу стеження», – повідомили в САП.

Солом’янський районний суд Києва 1 листопада обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід для всіх трьох фігурантів так званої «справи рюкзаків». Крім сина голови МВС Олександра Авакова затриманими в справі також були екс-заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар і харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році виступав як представник компанії «Дніпровенд», фірми-переможця тодішнього тендеру на постачання рюкзаків.

У САП повідомляли, що 22 грудня суд повернув Олександру Авакову закордонні паспорти і скасував зобов'язання носити електронний браслет.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО. У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків (Володимира Литвина) і ще одну «приватну особу», як назвали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, установленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.