У СБУ не чули про затримання Саакашвілі

Служба безпеки не затримувала політика

У Службі безпеки України спростували затримання екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська в коментарі виданню «Громадське». «Ця інформація не відповідає дійсності», — повідомила вона. У свою чергу кореспондент BBC Ukrainian



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Служба безпеки не затримувала політика

У Службі безпеки України спростували затримання екс-губернатора одеської області і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська в коментарі виданню «Громадське».

«Ця інформація не відповідає дійсності», — повідомила вона.

У свою чергу кореспондент BBC Ukrainian повідомив, що правоохоронці були у готелі, в якому живе Сакашвілі, але вони пішли.

«Саакашвілі ніхто не затримував. Він у готелі Fairmont, і його люди кажуть, що нібито приїздила «Альфа», але поїхала. За словами Юрія Дерев’янка, нібито був спецназ прикордонників, а не «Альфа». Забігли в готель у пошуках Саакашвілі з автоматами, охорона готелю попросила піти - вони й пішли. На місце збираються журналісти», - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Саакашвілі затримали бійці спецназу «Альфа» в Києві під готелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Хрещатицькій.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.