Саакашвілі сумнівається, що влада Грузії хоче його екстрадиції

Політик вважає, що грузинській і українській владі не вигідно відправляти його до в'язниці

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі заявив, що не впевнений у тому, що влада Грузії насправді хоче його екстрадиції. Політик також вважає, що грузинській і українській владі не вигідно відправляти його до в'язниці через реакцію, яка буде після такого рішення, повідомляє



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Михайло Саакашвілі

Політик вважає, що грузинській і українській владі не вигідно відправляти його до в'язниці

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі заявив, що не впевнений у тому, що влада Грузії насправді хоче його екстрадиції.

Політик також вважає, що грузинській і українській владі не вигідно відправляти його до в'язниці через реакцію, яка буде після такого рішення, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Для того, щоб мене екстрадували до Грузії, потрібно, щоб грузинська сторона мала бажання», - заявив Саакашвілі.

Політик вважає, що керівництво України має намір депортувати його до однієї з європейських країн.

«Мене хочуть прибрати з України. Ми будемо боротися до кінця. Здаватися не збираюся», - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, 9 лютого з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.