Затримувати Саакашвілі ніхто не збирався, - Шкіряк

«Альфи» у «Фермонті» просто не було

Ніяких спроб затримання Саакашвілі не здійснювалося, стверджує радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook. «Тепер по суті. Ніякого спецназу жодного з правоохоронних підрозділів України там не було і бути не могло. Вони не зможуть надати, а ні відео, а ні фото присутності



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Зорян Шкіряк

«Альфи» у «Фермонті» просто не було

Ніяких спроб затримання Саакашвілі не здійснювалося, стверджує радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«Тепер по суті. Ніякого спецназу жодного з правоохоронних підрозділів України там не було і бути не могло. Вони не зможуть надати, а ні відео, а ні фото присутності «Альфи» у «Фермонті», бо її там просто не було, - зазначив він.

Шкіряк стверджує, що відбулася інформаційна провокація. Він також стверджує, що питання Саакашвілі «буде вирішуватися виключно згідно норм Законів України та норм міжнародного права».

Нагадаємо, сьогодні з'явилась інформація про затримання лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Водночас у Службі безпеки цю інформацію спростували.

Як відомо, Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.