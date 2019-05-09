Садовий розповів про «великий пас» Гриценку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Садовий думав, що на виборах президента Гриценко продемонструє «зовсім інший результат»

Міськголова Львова, лідер «Самопомочі» Андрій Садовий заявив, що лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко отримав від нього «великий пас», але на виборах президента продемонстрував не той результат, якого він очікував.

Про це Садовий заявив в ефірі програми на Громадському.

«Я дав йому великий пас в житті — він його отак використав як зміг», — сказав очільник Львова.

Садовий наголосив, що ні в чому не звинувачує Гриценка, але зазначив, що під час президентських виборів думав, що Гриценко продемонструє «зовсім інший результат».

«Але це вже історія», — додав він.

На запитання, чому Гриценко показав саме такий результат, а не вищий, Садовий відповів: «Можливо йому треба було більше працювати».