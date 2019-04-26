Гриценко жорстко розкритикував законопроект «Самопомочі» про президента



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У полеміці Гриценко звинуватив Сироїд у нечесності

Законопроект про повноваження президента України є неконституційним, а його положення руйнують вертикаль влади.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Він запевнив, що з повагою ставиться до «Самопомочі» та її лідера, але запропонований законопроект про обмеження повноважень президента вважає поганим.

«Цей закон підступний. Він непрофесійний абсолютно. Цей закон неможна реєструвати, він не пройде Конституційний суд, Зеленський чи будь-хто інший не має права його підписувати – повинен заветувати. Чому? Він кардинально обмежує конституційні, я наголошую, повноваження президента», - заявив політик.

Він наголосив, що документ передбачає позбавлення права глави держави права призначати голів МЗС і Міноборони, СБУ, служби зовнішньої розвідки та керівників областей, а запровадження надзвичайного стану перекладає на керівника уряду.

Гриценко обурився, що присутня в студії віце-спікер Оксана Сироїд відстоює цей законопроект.

«Ви знаєте, як юрист, що це суперечить Конституції. Тим не менше, проект з’явився. Як він міг такий з’явитись?», - запитав політик.

«Якби Парубій здуру поставив на голосування, і він пройшов у першому читанні – це була б катастрофа для країни. Це був би зразу конфлікт на рівному місці, причому авторства «Самопомочі», - заявив Гриценко.

У полеміці він звинуватив Сироїд у нечесності. Вона ж заперечила озвучені Гриценком претензії.

«Я бачу нещирість. При тому, що я з повагою ставлюся до «Самопомочі» і точно ми будемо разом у парламенті. Але щоб ми не робили таких нещирих кроків», - зауважив на це лідер «Громадянської позиції».

Гриценко додав, що законопроект про президента є помилкою, і її слід визнати.

«Ось цим слід просто погодитися – і все. І забути цю тему надалі», - заявив він.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

Джерело: ТСН