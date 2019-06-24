Сайт Філарета захопили прихильники Епіфанія



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Сайт cerkva.info заблокований. Таке повідомлення відтепер з'являється при спробі відкрити головну сторінку веб-ресурсу, який контролює почесний патріарх Філарет

Ресурс cerkva.info та паблік патріарха Філарета у соцмережі перестали працювати

Сайт cerkva.info, який був інформаційним ресурсом УПЦ КП, не працює. Як розповіли «Главкому» представники патріарха Філарета, це сталося через захоплення контролю над сайтом з боку працівників Православної церкви України.

«Сайт заблокували представники Православної церкви України, які раніше працювали у патріархії в пресцентрі і мали певний доступ до наших джерел. Вони заблокували наш головний сайт УПЦ КП і видалили нинішніх працівників із сторінки Святійшого патріарха Філарета у Facebook. Тобто старі працівники залишили за собою контроль над сторінкою патріарха Філарета, а нових працівників вони видалили», - розповів працівник пресцентру УПЦ КП Антон Павленко.

За його словами, нині створюється новий сайт, який міститиме інформацію, яка розміщувалася на старому сайті. Але для цього треба якийсь час. «Ми хочемо зберегти стару назву cerkva.info», - додав Павленко.

Як повідомляв «Главком», за рішенням Священного Синоду від 24 червня вирішено забрати єпархію у почесного патріарха Філарета, відлучити єпископів, які підтримали Філарета, а також перепідпорядкувати усі парафії Філарета предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епіфанію.

Це рішення було викликано проведенням 20 червня «помісного собору», на якому відновив існування УПЦ КП та не визнав Томос. На з’їзд прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

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