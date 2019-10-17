Саміт ЄС схвалив нову угоду щодо Brexit



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Єврорада очікує початку роботи угоди з 1 листопада

Лідери 27 країн-членів ЄС у четвер на саміті в Брюсселі схвалили нову угоду про Brexit, про яку раніше домовилися Лондон та Євросоюз.

Про це йдеться у поширеній за підсумками саміту заяві лідерів.

«Виглядає, що ми наблизилися до фінального етапу», - заявив на пресконференції за підсумками саміту глава Євроради Дональд Туск. Він додав, що Єврорада очікує початку роботи угоди з 1 листопада.

Далі угода потребує схвалення у Європейському та британському парламентах. За планом, парламент Британії збереться на засідання в суботу, щоб розглянути ратифікацію угоди.

Утім певності, що британські парламентарі погодять документ, немає, оскільки невелика Демократична юніоністська партія вже заявила, що не підтримує документ.

Водночас за даними джерел Reuters, Джонсон на саміті заявив іншим 27 лідерам, що він має позитивні очікування щодо проходження угоди через парламент.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія рекомендує Єврораді підтримати угоду щодо Brexit.

Як вже відомо, Велика Британія і ЄС досягли угоди щодо Brexit.