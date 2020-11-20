Санду – Україні: М’який прямий діалог не допоміг Молдові у Придністров’ї

Майя Санду запропонувала Україні врахувати досвід Молдови у розробці політики щодо Донбасу

Попри згоду Молдови обрати «м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років. Про обрана президентка Молдови Мая Санду заявила в інтерв'ю Європейській правді.

«Наприклад, те, що Молдова обрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо», – сказала Санду.

Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли, і цей досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу, вважає Санду. Обраний президент також заявила, що вважає неприпустимою федералізацію Молдови.

На початку 1990 років, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту Кишинів дав згоду на прямий діалог із ніким не визнаною «владою» в Тирасполі. Росія була визнана посередником у врегулюванні конфлікту. Переговори між Кишиневом і Тирасполем тривають досі.

На території Придністров'я дислокується Оперативна група російських військ в кількості близько 2 тис. осіб і 300 миротворців. Росія пояснює присутність військ в Придністров'ї «миротворчою операцією».

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а проросійськи Ігор Додон - 43%.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Також Москва вимагає прямого діалогу між Києвом та терористичними утвореннями «Л/ДНР».