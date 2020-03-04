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    Політика

    Клімкін про майбутнє Донбасу: Буде набагато гірше, ніж Придністров’я

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    <p>Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін</p> <p>Фото: Главком</p> - Клімкін про майбутнє Донбасу: Буде набагато гірше, ніж Придністров’я

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін

    Фото: Главком

    Ексглава МЗС: Модель може бути іншою, ніж у Молдові

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що в Кремлі не хочуть робити з Донбасу друге Придністров’я.

    «Буде набагато гірше», – в інтерв’ю «Главкому» сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

    «Зараз є багато розмов про те, що Росія намагатиметься домовитися з ЄС і США про подальшу логіку для України. Модель може бути іншою, ніж у Молдові, але логіка така ж. Усе це може відбутися за нашою спиною, і це надзвичайно небезпечно. Щодо стратегічних цілей, їх буде встановлювати Путін. Сценарист і режисер там один. А реалізаторами цього можуть бути різні люди», – розповів Клімкін.

    Ексміністр підтвердив, що новий заступник глави адміністрації президента РФ  Дмитро Козак дійсно брав непублічну участь у всіх перемовинах щодо надання широкої автономії Придністров’ю у складі Молдови.

    Нагадаємо, Президент Додон виступив за надання широкої автономії Придністров’ю у складі Молдови. Молдова вже почала втілювати деякі інтеграційні процеси – скасування роумінгу, визнання дипломів, реєстрація автівок тощо.

    Раніше «Главком» писав, що Путіну потрібні всі території держав, які колись Росія силою затягнула до СРСР

    МЗС Росія Павло Клімкін Донбас Придністров'я
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