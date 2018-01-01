Санкційна сверблячка (прес-конференція)

На прес-конференції у «Главкомі» експерт проаналізує санкційний режим проти Росії

Сьогодні 26 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Санкційна сверблячка». Запрошений гість: Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин, асоційований



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На прес-конференції у «Главкомі» експерт проаналізує санкційний режим проти Росії

Сьогодні 26 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Санкційна сверблячка».

Запрошений гість: Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин, асоційований експерт МЦПД.

Він проаналізує санкційний режим проти Росії, які є результати, наступні санкційні списки США та доповідь мінфіну США про «головні фігури зовнішньої політики РФ та олігархів», яким має бути український підхід до санкційного режиму та реакція, поведінка на нього, чи є історичні приклади, коли санкції зруйнували диктаторські режими.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: