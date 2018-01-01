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    Санкційна сверблячка (прес-конференція)

    На прес-конференції у «Главкомі» експерт проаналізує санкційний режим проти Росії
    Сьогодні 26 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Санкційна сверблячка».  Запрошений гість: Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин, асоційований
    • Сьогодні, 13:59
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    На прес-конференції у «Главкомі» експерт проаналізує санкційний режим проти Росії

    Сьогодні 26 січня, о 14:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Санкційна сверблячка». 

    Запрошений гість: Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин, асоційований експерт МЦПД.

    Він проаналізує санкційний режим проти Росії, які є результати, наступні санкційні списки США та доповідь мінфіну США про «головні фігури зовнішньої політики РФ та олігархів», яким має бути український підхід до санкційного режиму та реакція, поведінка на нього, чи є історичні приклади, коли санкції зруйнували диктаторські режими.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Росія санкції
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