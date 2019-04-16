Савченко наступного тижня збирається в Раду – адвокат



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На думку адвоката, звільнення Савченко з-під варти позитивно вплине на розгляд справи

Звільнена з-під варти позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють в організації теракту, планує повернутися до роботи у Верховній Раді.

Про це Громадському повідомив її адвокат Олександр Шадрін.

«Подія, якої ми домагалися понад рік», - сказав Шадрін про звільнення з-під варти.

«Савченко планує повернутися до роботи у Верховній Раді. Сподіваюся, її вже можна буде побачити на найближчих засіданнях», - зазначив адвокат.

На його думку, звільнення Савченко з-під варти позитивно вплине на розгляд справи, адже тепер їм «не доведеться відволікатися на запобіжні заходи й тримання під вартою».

«Зосередимося на розгляді справи по суті», - підкреслив Шадрін.

Як відомо, до Ради Савченко увійшла за багатомандатним округом від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», нині вона не входить до жодної фракції.

Нагадаємо, Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».