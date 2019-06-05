Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії



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Савченко провела з'їзд своєї партії на площі Конституції під будівлею Верховної Ради Фото: Facebook Олександра Заліщенка

За словами Савченко, головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко

Народний депутат Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» братиме участь у позачергових парламентських виборах.

Про це вона сказала на XII з'їзді своєї партії, який 5 червня проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради.

«21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати», - заявила Савченко.

Вона додала, що головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко.

Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.

«Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи», - сказала Савченко.

На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно.

Як відомо, раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.