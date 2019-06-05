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    Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії

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    <p>Савченко провела з'їзд своєї партії на площі Конституції під будівлею Верховної Ради</p> - Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії

    Савченко провела з'їзд своєї партії на площі Конституції під будівлею Верховної Ради

    Фото: Facebook Олександра Заліщенка

    За словами Савченко, головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко

    Народний депутат Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» братиме участь у позачергових парламентських виборах.

    Про це вона сказала на XII з'їзді своєї партії, який 5 червня проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради.

    «21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати», - заявила Савченко.

    Вона додала, що головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко.

    Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.

    «Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи», - сказала Савченко.

    На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно.

    Як відомо, раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.

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