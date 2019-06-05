Савченко під Верховною Радою провела з'їзд своєї партії
Савченко провела з'їзд своєї партії на площі Конституції під будівлею Верховної Ради
За словами Савченко, головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко
Народний депутат Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, заявила, що її партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» братиме участь у позачергових парламентських виборах.
Про це вона сказала на XII з'їзді своєї партії, який 5 червня проходив на площі Конституції під будівлею Верховної Ради.
«21 липня ми заходимо у Верховну Раду, ми стаємо народними депутатами. Всі, хто тут присутні, ідуть по списках цієї партії і йдуть перемагати», - заявила Савченко.
Вона додала, що головою виборчого штабу партії буде її сестра Віра Савченко, а речником залишиться Тетяна Проторченко.
Після цього вона зачитала кілька прізвищ мажоритарників і списочників.
«Наша головна мета, яку ми будемо реалізовувати у Верховній Раді – зміна політичної системи», - сказала Савченко.
На з'їзді були присутні кілька десятків делегатів, за всі рішення вони голосували одноголосно.
Як відомо, раніше Савченко заявила про підтримку рішення президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.