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    Савченко порівняла російську та українську в'язниці

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    Надія Савченко - Савченко порівняла російську та українську в'язниці
    Надія Савченко

    Савченко зазначила, що в російській в'язниці вона відчувала більше «пошани»

    Народний депутат Верховної ради Надія Савченко заявила, що між російською та українською в'язницями «немає різниці».

    Про це вона розповіла в ефірі NewsOne.

    При цьому нардеп зазначила, що в російській в'язниці вона відчувала більше «пошани».

    «Я для них була чимось незрозумілим, країною, Україна, яку вони не можуть зрозуміти», - сказала Савченко.

    Вона додала, що за «приміщенням» і «побутом» виправні установи в двох країнах не відрізняються, так як є спадщиною «радянської системи».

    Як відомо, минулого тижня Броварський міський суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана було виключно компетенцією суду.

    Як відомо, Луценко у серпні 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР». 

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