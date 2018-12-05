Савченко знову оголосила голодування



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Надія Савченко знову заявила, що буде голодувати

Нагадаємо, тільки тиждень тому нардепу робили операцію

Нардеп Надія Савченко, яка обвинувачується у державній зраді, оголосила сухе голодування. Про це йдеться у повідомленні на сторінці депутата у Facebook.

«Слідчі СБУ шантажують і тиснуть на народного депутата, голову ПП «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», вимагаючи негайного ознайомлення з матеріалами справи адвокатів, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті, в обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Савченко оголосила сухе голодування «до моменту забезпечення прав і свобод згідно Конституції України і чинного законодавства».

Нагадаємо, Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

27 листопада Савченко зробили операцію на коліні.

Раніше Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко до 23 грудня цього року.