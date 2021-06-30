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    Україна приєдналася до глобальної коаліції з цифрової безпеки

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    Глобальна коаліція з цифрової безпеки розвиватиме чотири напрями - Україна приєдналася до глобальної коаліції з цифрової безпеки

    Глобальна коаліція з цифрової безпеки розвиватиме чотири напрями

    Фото з відкритих джерел

    Головна ціль коаліції – сприяти прискоренню співпраці щодо боротьби зі шкідливим контентом у мережі

    Україна приєдналася до глобальної коаліції з цифрової безпеки, яка була утворена Світовим економічним форумом. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

    Згідно з повідомленням, 29 червня Світовий економічний форум оголосив про створення Глобальної коаліції з цифрової безпеки, до якої приєдналася і України. Головна ціль коаліції – сприяти прискоренню співпраці щодо боротьби зі шкідливим контентом у мережі.

    Зазначається, що до коаліції приєдналися також організація UNICEF, компанії Microsoft та NetClean, а також представники урядів Австралії, Сінгапуру, Великобританії, США та інших країн.
    За словами віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, основною ціллю відомства є створення безпечного онлайн-середовища для українців.

    «Тому глобальна ініціатива щодо створення цілеспрямованої співпраці між державами, організаціями та бізнесом у цьому питанні є надзвичайно актуальною зараз», – заявив Федоров.

    У пресслужбі зазначили, що глобальна коаліція розвиватиме чотири напрями: найдієвіші практики щодо стандартів безпеки, підвищення балансу конфіденційності та захисту, чесна конкуренція між гравцями ринку технологій та ефективна міжвідомча співпраця для запобігання шкідливому контенту.

    У відомстві додали, що коаліція об'єднає в цих питаннях лідерів державного сектору та приватного бізнесу для співпраці над створенням рішень, які допоможуть створити безпечне цифрове суспільство для кожного.

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    Теги: коаліція технології Україна Microsoft діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
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    Україна приєдналася до глобальної коаліції з цифрової безпеки