У «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати

Наразі сертифікати доступні тим, хто записався раніше на бета тестування

Цифрові ковід-сертифікати вже доступні першим користувачам «Дія»

У додатку «Дія» з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляє заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Над проєктом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів.

«Цифрові ковід-сертифікати вже доступні першим користувачам «Дія». На вихідних завершили перший етап надскладного проєкту», – повідомив посадовець.

«Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних», розповів Вискуб.

«На цьому тижні почнемо проходити самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод», – додав він і нагадав, що наразі запроваджено два види сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

У коментарях люди цікавляться, як отримати такий сертифікат. Чиновник відповідає, що наразі сертифікати доступні тим, хто записався раніше на бета тестування. За кілька тижнів сертифікати мають отримати усі, хто завершив вакцинацію.

Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою з приводу визнання ковід-сертифікатів.

Як раніше писав «Главком», Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Зазначається, що в оновленому застосунку «Дія» впродовж місяця сертифікат з’явиться для майже для 600 тисяч українців, які вже отримали дві дози щеплення.