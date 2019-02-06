«Сбербанк» визнано найзбитковішим банком в Україні



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Капітал банку скоротився до 4,7 млрд грн

Збитки «Сбербанку» в Україні за рік сягнули 7,6 млрд грн

За підсумками 2018 року російський «Сбербанк» в Україні зазнав збитків у 7,6 млрд грн.

Про це йдеться в обігово-сальдовому балансі банку, пише FinClub.

Таким чином «Сбербанк Росії» виявився найзбитковішим банком української банківської системи в 2018 році. При цьому ще в 2017 році банк був прибутковим із доходом у 132 млн грн.

В НБУ заявили, що майже 80% збитків 15 банків припали на «Сбербанк» і «ВТБ Банк», який наразі ліквідовують. Крім того, саме «Сбербанк» НБУ планує перевірити першим у 2019 році.

Збитки «Сбербанку» викликані значними відрахуваннями в резерви - 8,8 млрд грн. Загальні адміністративні витрати склали 1,4 млрд грн, зокрема, витрати на персонал - 738 млн грн.

Процентні витрати за депозитами склали 1,05 млрд грн, а процентні доходи за кредитами - 3,5 млрд грн.

Капітал банку скоротився до 4,7 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Нацбанк оштрафував «Сбербанк» на 94,7 млн гривень.