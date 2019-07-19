СБУ блокувала фінансування «ДНР» групою компаній «Мотор Січ»



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За 2015 рік «Сніжнянський машинобудівний завод» до бюджету «ДНР» сплатив понад 32 мільйона російських рублів

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній «Мотор Січ», яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації «ДНР».

Про це 19 липня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що оперативники у межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи – «Сніжнянський машинобудівний завод», який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої «Донецької народної республіки».

«У результаті оборудки до «Центрального Республиканского банка ДНР» надходили платежі «Сніжнянського машинобудівного заводу» у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих «податків та інших обов’язкових платежів», - заявили в СБУ.

Співробітники СБУ задокументували, що зокрема за 2015 рік «Сніжнянський машинобудівний завод» до бюджету «ДНР» сплатив понад 32 мільйона російських рублів. Заводом також здійснювалась передача на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званих «Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки», через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу «Сніжнянський машинобудівний завод» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.